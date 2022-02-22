Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Німеччина може направити більше військ на східний фланг НАТО

Вівторок, 22 лютого 2022, 16:50

Німеччина може відправити додаткові війська до Литви та інших країн на східному фланзі НАТО після того, як Росія офіційно визнала свої квазі-республіки на Донбасі "незалежними". 

Про це заявила у вівторок міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Очевидно, що нам необхідно застосовувати суворіші заходи стримування", - заявила Ламбрехт на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою на військовій базі Рукла.

У Байдена визнали, що домовлялися з Німеччиною про зупинку сертифікації Nord Stream-2

"Я хочу наголосити, що ми готові відправити більше військ, наземних та повітряних. Ми готові відправити більше військ також до Литви та показати, що ми разом із партнерами, і є надійним партнером у кризовій ситуації", - додала вона.

Наразі Німеччина оцінює потреби у підкріпленнях та ухвалить рішення у найближчому майбутньому, сказала Ламбрехт. Розгортання не буде обмежене Литвою.

"Ми говоримо про весь східний фланг НАТО. Ми спостерігаємо за цим і повинні переконатися, що східний фланг добре захищений", сказала міністр.

Німеччина закликала РФ скасувати визнання ОРДЛО і повернутись до виконання "Мінська" 

Німецькі солдати становлять близько половини бойової групи НАТО чисельністю 1100 осіб у Литві. До групи входять також війська з Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

НАТО створив чотири багатонаціональні бойові групи чисельністю трохи більше ніж 1000 осіб у Естонії, Литві, Латвії та Польщі у 2017 році після того, як Росія анексувала Крим.

Нагадаємо, уряд Німеччини також вирішив зупинити процес погодження російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Читайте також - Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО Російська криза Німеччина Альянс

Статті

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля

Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.
21 лютого 2022 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"

Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента

Теза Володимира Зеленського про нову архітектуру європейської безпеки працює на інтереси РФ і відверто небезпечна для України.
21 лютого 2022 — Дмитро Шульга, Міжнародний фонд "Відродження"