Німеччина може направити більше військ на східний фланг НАТО

Німеччина може відправити додаткові війська до Литви та інших країн на східному фланзі НАТО після того, як Росія офіційно визнала свої квазі-республіки на Донбасі "незалежними".

Про це заявила у вівторок міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Очевидно, що нам необхідно застосовувати суворіші заходи стримування", - заявила Ламбрехт на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою на військовій базі Рукла.

"Я хочу наголосити, що ми готові відправити більше військ, наземних та повітряних. Ми готові відправити більше військ також до Литви та показати, що ми разом із партнерами, і є надійним партнером у кризовій ситуації", - додала вона.

Наразі Німеччина оцінює потреби у підкріпленнях та ухвалить рішення у найближчому майбутньому, сказала Ламбрехт. Розгортання не буде обмежене Литвою.

"Ми говоримо про весь східний фланг НАТО. Ми спостерігаємо за цим і повинні переконатися, що східний фланг добре захищений", сказала міністр.

Німецькі солдати становлять близько половини бойової групи НАТО чисельністю 1100 осіб у Литві. До групи входять також війська з Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

НАТО створив чотири багатонаціональні бойові групи чисельністю трохи більше ніж 1000 осіб у Естонії, Литві, Латвії та Польщі у 2017 році після того, як Росія анексувала Крим.

Нагадаємо, уряд Німеччини також вирішив зупинити процес погодження російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

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