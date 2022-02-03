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В РФ отреагировали на решение Байдена перебросить в Европу 2 тысячи военных

Четверг, 3 февраля 2022, 12:46

В МИД РФ назвали "деструктивным шагом" решение США перебросить в Европу дополнительные несколько тысяч военных, заявив, что это усиливает напряженность.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет "Европейская правда".

"Это никем не оправданные, деструктивные шаги. Они усиливают военное напряжение и сужают поле для политических решений", - заявил Грушко, пожаловавшись, что это подтолкнет Украину "и дальше безнаказанно саботировать Минские договоренности".

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский ТАСС, в свою очередь сказал, что это "лучшее доказательство того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства".

Напомним, 2 февраля в Пентагоне сообщили, что Штаты отправляют 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.

США 26 января предоставили России письменный ответ на ее требования по так называемым "гарантиям безопасности", в которой исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоры безопасности и союзы.

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НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения и, среди прочего, отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США нет положительной реакции на главный вопрос.

Впоследствии в распоряжении СМИ оказался письменный ответ США России. В Госдепе подтвердили, что документ подлинный.

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Россия США Украина-НАТО

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