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Столтенберг: Россия стянула в Беларусь больше всего войск со времен холодной войны

Четверг, 3 февраля 2022, 11:47

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что в последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военных и современное вооружение.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, это самое большое военное развертывание Москвы в Беларуси со времен окончания холодной войны.

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Среди переброшенных войск – силы специальных операций, истребители Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы ПВО С-400,

"Все это будет сочетаться с ежегодными российскими учениями ядерных сил", - добавил он, имея в виду использование ракетных комплексов "Искандер".

Столтенберг призвал Россию к деэскалации ситуации.

Напомним, накануне президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе, и Пентагон, как ожидается, объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".

По словам чиновников, развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Президент Джо Байден отправит 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.

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Столтенберг Альянс Беларусь

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