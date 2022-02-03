Беларусь заявила о нарушении границы "шпионским" беспилотником из Украины, МИД опровергает

Беларусь заявила о якобы нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины; в МИД Украины инцидент отрицают.

Как сообщает "Европейская правда", заявление белорусского МИД приводит государственное информагентство "БЕЛТА".

"Украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и принужден к посадке специалистами вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры установлено, что он был запущен с территории Украины с целью нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - говорится в заявлении.

МИД Беларуси заявляет, что вызвал посла Украины Игоря Кизима и выразил ему протест.

"До украинской стороны доведено, что этими недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию напряжения в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона требует недопущения подобных деструктивных действий", - заявили в Минске.

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг факт инцидента и назвал это очередной провокацией власти в Беларуси.

"На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины - в интересах всего региона", - подчеркнул он.

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону. pic.twitter.com/lLHQc2eGFM — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 3, 2022

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды