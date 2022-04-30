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В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

Суббота, 30 апреля 2022, 18:36

Работники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизельным топливом, от которого ранее отказались портовики в Швеции.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS, пишет "Европейская правда".

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Груз корабля вызывает споры из-за войны в Украине. Импорт российской нефти и газа является законным. Хотя правительство Нидерландов заявило, что хочет стать менее зависимым от российского газа, никаких соглашений об общем бойкоте нефти пока не достигнуто.

Российские корабли или суда, связанные с Россией, плавающие под флагом другой страны, не могут швартоваться где-либо в Европе. Однако танкер "Sunny Liger" ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции. Он не мог отправиться в Швецию, потому что шведские докеры не хотели его разгружать. То же самое сейчас происходит в Амстердаме.

Профсоюз FNV Havens убедил заинтересованные стороны отказать кораблю в доступе в порт Амстердама. Вчера профсоюз обратился с таким же призывом к портовым рабочим в Роттердаме.

По данным порта Амстердама, терминал и другие связанные с портом компании, такие как буксиры и сотрудники лоцмана, должны решить, хотят ли они выгрузить груз с корабля. Персонал портовых властей, например, смотрители шлюзов и регулировщики движения, обязаны обслуживать судно, когда оно прибывает в Амстердам.

Муниципалитет Амстердама, единственный акционер порта, считает нежелательным разгрузку Sunny Liger в порту Амстердама. "Мы поддерживаем работников порта", — сказал представитель мэра. Муниципалитет ожидает консультаций со всеми сторонами, прежде чем принимать какие-либо меры.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

"Нефтяной танкер "Sunny Liger" с российской нефтью зашел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых очень ценит Украина, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - написал он в Twitter.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский Союз намерен предложить запрет на российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт.

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