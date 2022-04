В порту Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизелем

Работники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизельным топливом, от которого ранее отказались портовики в Швеции.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS, пишет "Европейская правда".

Прошлой ночью корабль бросил якорь у берегов Нидерландов и намеревался зайти в порт Амстердама, но сотрудники порта отказываются его разгружать.

Груз корабля вызывает споры из-за войны в Украине. Импорт российской нефти и газа является законным. Хотя правительство Нидерландов заявило, что хочет стать менее зависимым от российского газа, никаких соглашений об общем бойкоте нефти пока не достигнуто.

Российские корабли или суда, связанные с Россией, плавающие под флагом другой страны, не могут швартоваться где-либо в Европе. Однако танкер "Sunny Liger" ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции. Он не мог отправиться в Швецию, потому что шведские докеры не хотели его разгружать. То же самое сейчас происходит в Амстердаме.

Профсоюз FNV Havens убедил заинтересованные стороны отказать кораблю в доступе в порт Амстердама. Вчера профсоюз обратился с таким же призывом к портовым рабочим в Роттердаме.

По данным порта Амстердама, терминал и другие связанные с портом компании, такие как буксиры и сотрудники лоцмана, должны решить, хотят ли они выгрузить груз с корабля. Персонал портовых властей, например, смотрители шлюзов и регулировщики движения, обязаны обслуживать судно, когда оно прибывает в Амстердам.

Муниципалитет Амстердама, единственный акционер порта, считает нежелательным разгрузку Sunny Liger в порту Амстердама. "Мы поддерживаем работников порта", — сказал представитель мэра. Муниципалитет ожидает консультаций со всеми сторонами, прежде чем принимать какие-либо меры.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также просит работников амстердамского порта не разгружать судно.

"Нефтяной танкер "Sunny Liger" с российской нефтью зашел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых очень ценит Украина, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - написал он в Twitter.

Oil tanker ‘Sunny Liger’ carrying Russian oil has entered the port of Amsterdam. We call on the Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. The Netherlands whose support Ukraine greatly appreciates must not become a place for dirty Russian oil schemes.