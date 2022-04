У порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизелем

Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизельним паливом, від якого раніше відмовилися портовики у Швеції.

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS, пише "Європейська правда".

Минулої ночі корабель кинув якір біля берегів Нідерландів і мав намір зайти до порту Амстердама, але співробітники порту відмовляються його розвантажувати.

Вантаж корабля викликає суперечки через війну в Україні. Імпорт російської нафти та газу є законним. Хоча уряд Нідерландів заявив, що хоче стати менш залежним від російського газу, жодних угод про загальний бойкот нафти поки що не досягнуто.

Російські кораблі або судна, пов'язані з Росією, що плавають під прапором іншої країни, не можуть швартуватися будь-де в Європі. Проте танкер Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції. Він не зміг вирушити до Швеції, бо шведські докери не хотіли його розвантажувати. Те саме зараз відбувається в Амстердамі.

Профспілка FNV Havens переконала зацікавлені сторони відмовити кораблю у доступі до порту Амстердама. Вчора профспілка звернулася з таким самим закликом до портових робітників у Роттердамі.

За даними порту Амстердама, термінал та інші пов'язані з портом компанії, такі як буксири та лоцмани, повинні вирішити, чи хочуть вони вивантажити вантаж із корабля. Персонал портової влади, наприклад, наглядачі шлюзів та регулювальники руху, зобов'язані обслуговувати судно, коли воно прибуває до Амстердама.

Муніципалітет Амстердама, єдиний акціонер порту, вважає за небажане розвантаження Sunny Liger в порту Амстердама. "Ми підтримуємо працівників порту", - сказав представник мера. Муніципалітет чекає консультацій з усіма сторонами, перш ніж вживати будь-яких заходів.

Прес-екретар МЗС України Олег Ніколенко також просить працівників амстердамського порту не розвантажувати судно.

"Нафтовий танкер "Sunny Liger" із російською нафтою зайшов у порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття цього судна. Нідерланди, підтримку яких дуже цінує Україна, не мають стати місцем для брудних російських нафтових схем", - написав він у Twitter.

Oil tanker ‘Sunny Liger’ carrying Russian oil has entered the port of Amsterdam. We call on the Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. The Netherlands whose support Ukraine greatly appreciates must not become a place for dirty Russian oil schemes.