В ЕС хотят выделить на военную поддержку Украины еще 500 млн евро

В ЕС предложили выделить еще 500 миллионов евро в военную поддержку Украины.

Об этом написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"Благодарим и поддерживаем Жозепа Борреля за его предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 миллионов евро. После скорейшего одобрения это приведет к увеличению до 1,5 миллиарда евро уже предоставленной ЕС поддержки в закупке военной техники для Украины" - написал Мишель.

Thanks and support to @JosepBorrellF for your proposal to top up the #EuropeanPeaceFacility with a further €500M. Once swiftly approved this will bring to 1.5 billion the EU support already provided for military equipment for #Ukraine. @ZelenskyyUa