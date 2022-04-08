В ЕС хотят выделить на военную поддержку Украины еще 500 млн евро

В ЕС предложили выделить еще 500 миллионов евро в военную поддержку Украины.

Об этом написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"Благодарим и поддерживаем Жозепа Борреля за его предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 миллионов евро. После скорейшего одобрения это приведет к увеличению до 1,5 миллиарда евро уже предоставленной ЕС поддержки в закупке военной техники для Украины" - написал Мишель.

Thanks and support to @JosepBorrellF for your proposal to top up the #EuropeanPeaceFacility with a further €500M. Once swiftly approved this will bring to 1.5 billion the EU support already provided for military equipment for #Ukraine. @ZelenskyyUa — Charles Michel (@eucopresident) April 7, 2022

Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является чрезвычайным фондом в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность", отмечается в ЕС.

Европейский фонд мира был впервые применен после вторжения РФ в Украину. В его рамках ЕС выделил Украине 1 млрд евро.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на этой неделе отметил, что в то время как в поддержку Украины был выделен миллиард евро, такую ​​же сумму ЕС платит ежедневно за российские энергоресурсы.