В ЄС хочуть виділити на військову підтримку України ще 500 млн євро

В ЄС запропонували виділити ще 500 мільйонів євро на військову підтримку України.

Про це написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"Дякуємо та підтримуємо Жозепа Борреля за його пропозицію поповнити Європейський фонд миру ще на 500 мільйонів євро. Після швидкого схвалення це призведе до збільшення до 1,5 мільярда євро вже наданої ЄС підтримки в закупівлі військової техніки для України" - написав Мішель.

Thanks and support to @JosepBorrellF for your proposal to top up the #EuropeanPeaceFacility with a further €500M. Once swiftly approved this will bring to 1.5 billion the EU support already provided for military equipment for #Ukraine. @ZelenskyyUa