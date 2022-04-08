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В ЄС хочуть виділити на військову підтримку України ще 500 млн євро

П'ятниця, 8 квітня 2022, 06:50

В ЄС запропонували виділити ще 500 мільйонів євро на військову підтримку України.

Про це написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"Дякуємо та підтримуємо Жозепа Борреля за його пропозицію поповнити Європейський фонд миру ще на 500 мільйонів євро. Після швидкого схвалення це призведе до збільшення до 1,5 мільярда євро вже наданої ЄС підтримки в закупівлі військової техніки для України" - написав Мішель.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.

Європейський фонд миру був вперше застосований після вторгнення РФ в Україну. В його рамках ЄС виділив для України 1 млрд євро.

При цьому глава європейської дипломатії Жозеп Боррель цього тижня зазначив, що в той час як на підтримку України було виділено мільярд євро, таку ж суму ЄС платить щодня за російські енергоресурси.

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