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Кулеба и Блинкен встретились на полях саммита АСЕАН: обсудили "зерновую сделку" и войну в Украине

Суббота, 12 ноября 2022, 17:49

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу встретились на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи Пномпене.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Кулеба в Twitter, в разговоре с Блинкеном он отметил, "что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку".

В заявлении представителя Госдепа Неда Прайса отмечается, что Блинкен "обсудил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Украине в смягчении последствий постоянных нападений России на критически важные объекты инфраструктуры".

Также стороны подтвердили поддержку продлению Черноморской зерновой инициативы до окончания ее срока действия 19 ноября, а госсекретарь США заверил, что время и содержание любых переговоров будет решаться Украиной.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об экстраординарной победе Украины после вывода российских войск из Херсона.

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Кулеба США Война с РФ Зерновой коридор

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