Кулеба и Блинкен встретились на полях саммита АСЕАН: обсудили "зерновую сделку" и войну в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу встретились на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи Пномпене.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Кулеба в Twitter, в разговоре с Блинкеном он отметил, "что когда мы видим, как херсонцы со слезами радости встречают своих освободителей, мы также чувствуем благодарность США и американскому народу за всю поддержку".

Met with @SecBlinken. I emphasized that when we see Kherson residents greeting their liberators with tears of joy, we also feel grateful to the US and the American people for all the support. I thanked the US for upcoming decisions to send us more of advanced military equipment. pic.twitter.com/HFGa9wsEgv