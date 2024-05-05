Швейцария пригласила Папу Римского на украинский саммит мира

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд заявила, что приглашение на Глобальный саммит мира получил в частности Папа Римский Франциск.

Об этом она сказала в интервью изданию Blick, сообщает "Европейская правда".

Амгерд накануне провела встречу с Франциском в рамках своего визита в Италию, назвав ее "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".

"Мы говорили, в частности, о войне в Украине и других местах конфликтов в мире, – добавила президент Швейцарии, – Мы пригласили Святой Престол (на саммит мира. – Ред.). Ватикан очень положительно относится к мирной конференции".

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Также Амгерд подтвердила, что Швейцария на этой неделе разослала приглашение на саммит, намекнув, что среди стран-получателей есть Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

"Я уверена, что будет хорошая явка", – отметила она.

По мнению швейцарского президента, именно присутствие наибольшего количества стран будет признаком успешности Глобального саммита мира.

"Если мы сможем найти общий знаменатель, это будет уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли подойти к мирному процессу в конкретных сроках. Мы должны думать наперед – в том числе и о послезавтрашнем дне", – добавила Амгерд.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина на данном этапе не видит смысла звать РФ на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но после консолидации позиций международного сообщества контакты с российской стороной все же будут необходимы.