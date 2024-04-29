Франция призвала Германию вместе укрепить европейскую оборону

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Германию вместе укреплять европейскую оборонную промышленность.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Die Welt, сообщает DW.

Глава МИД отметил, что Париж и Берлин и раньше "реализовывали амбициозные проекты", упомянув среди прочего Европейский план восстановления во время пандемии коронавируса.

"Как и на каждом этапе строительства европейской обороны, Франция и Германия несут общую ответственность за постановку целей и быстрые и решительные действия", – сказал Сежурне.

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Он также призвал к стандартизации систем вооружений на европейском уровне, чтобы добиться цели, когда военные материалы могли бы использоваться всеми странами без каких-либо проблем.

"Это стало бы важным шагом к укреплению европейской составляющей НАТО", – пояснил Сежурне.

Глава МИД добавил, что США должны оставаться близким союзником Европы, но та должна иметь возможность развивать свой собственный "суверенитет и стратегическую автономию".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.

В прошлый четверг, выступая перед студентами парижского университета Сорбонна, Макрон предупредил, что Европа столкнулась с экзистенциальной угрозой российской агрессии.

Кроме того, министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню во время церемонии в Париже утвердили планы совместной разработки боевого танка следующего поколения с искусственным интеллектом и лазерными технологиями.

Германия также участвует в совместном проекте создания истребителя FCAS с Францией и Испанией.