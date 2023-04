Постоянные представители Евросоюза согласовали продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикар Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, послы ЕС проголосовали в пятницу за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год. Пленарное заседание Европарламента по этому вопросу состоится в мае, добавил Джозвяк.

EU ambassadors have now given thumbs up to prolong tariff free trade with #Ukraine by another year. European Parliament plenary to vote on it in May.