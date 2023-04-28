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Послы ЕС согласовали продление беспошлинной торговли с Украиной на год – СМИ

Пятница, 28 апреля 2023, 12:47

Постоянные представители Евросоюза согласовали продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикар Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, послы ЕС проголосовали в пятницу за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год. Пленарное заседание Европарламента по этому вопросу состоится в мае, добавил Джозвяк.

Накануне "зеленый свет" продлению еще на год отмены пошлин для Украины дал комитет по международной торговле Европейского парламента.

Речь идет о продлении приостановления ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер в отношении украинского экспорта в ЕС с целью поддержки украинской экономики на фоне агрессивной войны России.

Приостановление действия тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространена система входящих цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

Действующий регламент ЕС об отмене пошлин в торговле с Украиной прекращает действовать 5 июня.

Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в прошлом году в мае в связи с полномасштабным вторжением России.

Европейская комиссия одобрила официальное предложение продлить действие автономных торговых мер для Украины еще на один год в феврале этого года.

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