Постоянные представители Евросоюза согласовали продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикар Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, послы ЕС проголосовали в пятницу за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год. Пленарное заседание Европарламента по этому вопросу состоится в мае, добавил Джозвяк.

EU ambassadors have now given thumbs up to prolong tariff free trade with #Ukraine by another year. European Parliament plenary to vote on it in May. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 28, 2023

Накануне "зеленый свет" продлению еще на год отмены пошлин для Украины дал комитет по международной торговле Европейского парламента.

Речь идет о продлении приостановления ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер в отношении украинского экспорта в ЕС с целью поддержки украинской экономики на фоне агрессивной войны России.

Приостановление действия тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространена система входящих цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

Действующий регламент ЕС об отмене пошлин в торговле с Украиной прекращает действовать 5 июня.

Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в прошлом году в мае в связи с полномасштабным вторжением России.

Европейская комиссия одобрила официальное предложение продлить действие автономных торговых мер для Украины еще на один год в феврале этого года.