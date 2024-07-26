Почему у правительства Польши появились новые претензии к Украине и насколько все серьезно

Тема споров с Польшей на исторической почве снова стала актуальной.

Причина этого – скандальное заявление вице-премьера и одновременно министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

В эфире Polsat News он заявил, что вступление Украины в ЕС не будет возможным до тех пор, пока "вопрос Волыни" остается нерешенным.

О том, что стоит за этим заявлением и действительно ли стоит ожидать "исторического ультиматума" от Варшавы, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко От Волыни до F-16: что стоит за новыми проблемами в отношениях с Польшей. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Это первое заявление на "волынскую" тему от польского чиновника после смены власти у соседей.

Такая риторика часто звучала от польских властей лет семь назад, когда вступление Украины в ЕС выглядело крайне отдаленной перспективой.

Потом это риторика постепенно успокоилась, а с начала полномасштабного вторжения РФ – фактически полностью сошла на маргинес.

Но, сейчас, когда Украина получила кандидатский статус и начинает переговоры о вступлении, такие заявления выглядят гораздо опаснее.

Вместе с тем, стоит отметить, что за исключением этого заявления польские власти не давали никаких оснований считать, что вопрос Волыни станет препятствием для вступления Украины в ЕС.

Владислав Косиняк-Камыш является лидером Польской крестьянской партии. Это наиболее консервативная политическая сила в нынешней коалиции, которая во многих вопросах солидаризируется с партией "Право и справедливость". И так же эта политическая сила зависима от избирателей из сел и городков Восточной Польши, для которых вопрос Волыни остается важным.

Показательным стал даже контекст объявления "волынского" заявления. Все началось с заявления Косиняка-Камыша о готовности помогать Украине даже несмотря на наличие нерешенных проблем. И на встречный вопрос, о каких проблемах идет речь, он ответил, что проблема "с фермерами уже решена, но с историей еще нет".

После этого министр уточнил, что исторические споры не будут влиять на военную помощь Киеву, однако потом, вероятно, решил "уравновесить" это словами, что Украина не войдет в ЕС без решения "волынской проблемы".

Борьба за консервативный электорат не дает оснований ожидать, что польские политики в вменяемой перспективе заявят, что вопросы исторических споров остались в прошлом и не должны влиять на отношения с Украиной.

Станет ли это проблемой, когда Украина вплотную приблизится к членству в ЕС?

Скорее всего, нет. Ведь в Польше существует общественный консенсус, что такое членство отвечает интересам их государства.

Возможно, чтобы сохранить лицо перед своими избирателями, польские власти будут настаивать на каких-то уступках в вопросе исторической памяти.

"Волынское" заявление Косиняка-Камыша является одним из симптомов глубокого кризиса внутри нынешней польской коалиции.

Об этом кризисе писали уже давно, однако окончательно он вышел на поверхность недавно, когда депутаты от "селян", по сути, завалили крайне важное для коалиции голосование о частичной декриминализации абортов. Даже несмотря на то, что это решение было включено в коалиционное соглашение.

Такой демарш может даже привести к распаду коалиции. Но, не к смене власти.

"Крестьяне" все откровеннее показывают готовность к такому "разводу". И Украина здесь может оказаться важной темой, чтобы показать разногласия с Туском.

Политические споры внутри правительства Польши приводят к реальным проблемам для Украины.

По информации "ЕвроПравды", именно позиция Косиняка-Камыша еще до недавнего времени была препятствием для получения Украиной истребителей F-16. Министр обороны долгое время отказывался давать разрешение на пролет этих истребителей по территории страны – мол, украинские пилоты не имеют достаточно опыта и это может привести к авиакатастрофе в польском небе.

К счастью, уже в конце прошлой недели эту проблему удалось решить – об этом свидетельствует пост Владимира Зеленского от 19 июля.

Подробнее – в материале Юрия Панченко От Волыни до F-16: что стоит за новыми проблемами в отношениях с Польшей.