Боррель призвал Китай повлиять на Россию, чтобы завершить войну в Украине

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 июля, встретился с главой МИД Китая Ван И, с которым обсудил в частности российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщила Европейская служба внешних дел, передает "Европейская правда".

Во время встречи с китайским представителем на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе Боррель поднял вопрос отношения между ЕС и Китаем.

Он обратил внимание на то, что поддержка Китаем захватнической войны России против Украины "негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем", и выразил обеспокоенность китайским экспортом "большого количества товаров и предметов двойного назначения" в РФ.

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"Высокий представитель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и считает, что совместное заявление с Бразилией от мая 2024 года не идет в этом направлении", – говорится в сообщении.

Боррель также поднял вопрос двусторонней торговли, указав, что чрезмерные государственные субсидии со стороны Китая "вызывают искажения на рынке ЕС".

Ранее с призывом отказаться от поддержки РФ к Ван И обратился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское правительство более интенсивно работать ради мира в Украине.

Недавно посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины.