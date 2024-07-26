Фицо поговорил со Шмыгалем о транзите нефти "Лукойла" и предложил решение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с украинским визави Денисом Шмыгалем, во время которого предложил "техническое решение" для восстановления транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Об этом в пятницу, 26 июля, проинформировала пресс-служба главы словацкого правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство TASR.

Во время разговора, говорится в сообщении, Фицо предложил украинскому коллеге "техническое решение" транзита российской нефти, "в котором должны были бы принять участие несколько государств, в том числе Словакия".

"Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными", – подчеркнули в правительстве Словакии.

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Там добавили, что в ближайшие часы и дни "будут продолжаться интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне". Подробностей предложенного решения словацкая сторона не раскрыла.

Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".

Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия же говорят, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность.

Больше о ситуации с поставками смотрите в свежем видео "ЕвроПравды", а также читайте в статье Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.