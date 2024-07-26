Орбан обещает осенью обсудить полноценное вступление Румынии в "Шенген"

Премьер-министры Румынии и Венгрии Марчел Чолаку и Виктор Орбан во время встречи в пятницу, 26 июля, обсудили полноправное вступление румынской стороны в Шенгенскую зону.

Это следует из заявлений обоих лидеров в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава румынского правительства рассказал о "продуктивном разговоре" с Орбаном по "вопросам, представляющим общий интерес".

"Я попросил Венгрию, которая председательствует в Совете ЕС, способствовать продвижению стратегической повестки дня ЕС и полному присоединению Румынии к Шенгену", – добавил Чолаку.

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В свою очередь премьер Венгрии пообещал включить вопрос о полной интеграции Румынии в Шенгенское пространство в повестку дня Совета ЕС.

"Я пообещал, что венгерское председательство в Совете ЕС осенью включит в повестку дня вопрос о полном вступлении Румынии в Шенген", – написал Орбан в X (Twitter).

Болгария и Румыния стали членами Европейского Союза в 2007 году, а в 2011-м заявили о своем желании вступить в Шенгенскую зону.

Но в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

В конце концов в конце прошлого года появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в "Шенген", который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.