Посол США после серии ночных взрывов в Киеве поблагодарила за работу ПВО Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новый ракетный обстрел Киева со стороны России, который произошел ночью.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

После мощных взрывов Бринк поблагодарила силы ПВО Украины за работу.

"Благодарна за мощную работу украинских ПВО", – отметила она.

Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.

Вдячна за потужну роботу українських ППО. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 16, 2023

Сегодня ночью в Киеве прогремела серия громких взрывов, сообщалось о работе ПВО. По данным местных властей, в нескольких районах столицы упали обломки ракет. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины.

По предварительной информации Киевской городской военной администрации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.