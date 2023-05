Посол США после серии ночных взрывов в Киеве поблагодарила за работу ПВО Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новый ракетный обстрел Киева со стороны России, который произошел ночью.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

После мощных взрывов Бринк поблагодарила силы ПВО Украины за работу.

"Благодарна за мощную работу украинских ПВО", – отметила она.

Grateful for the powerful work of Ukrainian air defenders.

Вдячна за потужну роботу українських ППО.