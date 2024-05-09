В Ереване тысячи противников делимитации границы с Азербайджаном требуют отставки премьера

На площади Республики в Ереване вечером 9 мая собрались тысячи людей, которые отправились многодневным шествием в знак протеста против договоренности Армении и Азербайджана по делимитации участка границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал "Кавказский узел".

Участники шествия, которое началось из приграничного села Киранц в Тавушской области Армении 4 мая и возглавляется архиепископом Багратом Галстяном, завершили его митингом на центральной площади армянской столицы.

ФОТО: БАГРАМЯН 26

Люди держали в руках государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха, а также транспарант с надписью "Армянин, Армения, Родина и Бог!" – слова из песни, написанной специально для движения "Тавуш во имя родины".

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Архиепископ Баграт Галстян ФОТО: РАДИО АЗАТУТЮН

На площади лидеры движения потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив власти в частности в провале безопасности страны. Пашиняну дали час на ответ, а когда это время истекло, продлили дедлайн еще на 15 минут.

Напомним, 19 апреля представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ возле восьми приграничных сел. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установление пограничных столбов.

До 29 апреля было выполнено более половины работ по уточнению координат на границе, а до 6 мая там установили 40 пограничных столбов.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными. Также Баку и Ереван ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

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