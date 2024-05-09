Хвалебные песни стране-агрессору и георгиевские ленты: в Латвии 9 мая задержали шесть человек

В Латвии в течение дня 9 мая Госполиция задержала шесть человек, начала несколько административных и один уголовный процесс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В частности, в городе Даугавпилс начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступления против мира, военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и высказал свое мнение о президенте РФ.

Еще трех человек задержали в Саласпилсе. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте пели хвалебные песни стране-агрессору. У одного из них к одежде была прикреплена георгиевская лента.

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Еще два человека были задержаны в Даугавпилсе и Резекне. Один из задержанных пришел в парк Дубровина с рюкзаком, на который были прикреплены георгиевские ленты.

Во время задержания полиции пришлось применить физическую силу. Второй нарушитель возложил цветы в Резекне на месте снесенного памятника "Алеша".

Большинство других административных нарушений зафиксировано в связи с размещением цветов на местах, где находились уже демонтированные советские памятники.

Также зафиксированы единичные случаи, когда лица использовали в публичном месте символы, прославляющие военную агрессию.

Кроме того, латвийские правоохранители сейчас дают оценку случаям, когда лица в соцсетях разместили символику, прославляющую 9 мая, военную агрессию и военное преступление.

Ранее в эстонском городе Нарва правоохранители задержали мужчину, который нацепил георгиевскую ленту.

Напомним, на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, 9 мая повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

Кроме того, посол России Сергей Андреев в четверг 9 мая возложил венок на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве, где его встретили протестующие, а перед визитом на кладбище рассыпали кости.