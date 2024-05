Германия купит для Украины три пусковые установки HIMARS

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях приобрести у Соединенных Штатов три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS и передать их Украине.

Такое заявление Писториуса прозвучало во время его визита в Вашингтон 9 мая, его слова приводит портал t-online, передает "Европейская правда".

"В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами", – объявил глава Минобороны ФРГ на встрече с журналистами.

Он отметил, как для НАТО важно поддерживать Украину сейчас, поскольку успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

