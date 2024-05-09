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Посол Британии в Украине пожелал Залужному успехов на новой должности

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Новости — Четверг, 9 мая 2024, 17:54 — Олег Павлюк

Британский посол в Киеве Мартин Харрис прокомментировал назначение бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Харрис написал в Twitter (X).

Дипломат поздравил Валерия Залужного с назначением на должность посла Украины в Великобритании.

"Я с нетерпением жду нашу совместную работу над укреплением нашего нерушимого альянса и развитием нашего 100-летнего партнерства", – добавил он, опубликовав совместное фото с бывшим главкомом.

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9 мая президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

В марте, когда впервые стало известно о назначении, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что избрание Залужного связано прежде всего с его военным бэкграундом и важностью Лондона для Киева.

Посольство Украины в Британии оставалось без главы с лета 2023 года.

Предыдущим послом был эксглава МИД Вадим Пристайко, которого Зеленский назначил 20 июля 2020 года. Его уволили в июле 2023-го после комментария Пристайко в сторону Зеленского о "нездоровом сарказме".

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Великобритания
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