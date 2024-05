Посол Британии в Украине пожелал Залужному успехов на новой должности

Британский посол в Киеве Мартин Харрис прокомментировал назначение бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Харрис написал в Twitter (X).

Дипломат поздравил Валерия Залужного с назначением на должность посла Украины в Великобритании.

"Я с нетерпением жду нашу совместную работу над укреплением нашего нерушимого альянса и развитием нашего 100-летнего партнерства", – добавил он, опубликовав совместное фото с бывшим главкомом.

Many congratulations to Valerii Zaluzhnyi on his appointment as Ukraine’s Ambassador to the UK. I look forward to us working together in consolidating our unbreakable alliance and taking forward our 100-year partnership 🇬🇧🇺🇦💪 pic.twitter.com/ZBkG9Kkqd3