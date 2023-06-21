Немецкие ультраправые планируют впервые выдвинуть кандидата в канцлеры

Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заявила в среду, что намерена впервые выдвинуть кандидата в канцлеры на выборах 2025 года, поскольку ее популярность стремительно растет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Основанная десять лет назад AfD поднялась на второе место в опросах общественного мнения из-за беспокойства избирателей рецессией, миграцией и переходом к углеродно-нейтральной экономике.

Партия также выигрывает от недоверия избирателей к неустойчивой трехпартийной коалиции канцлера Олафа Шольца, которая провела большую часть последних нескольких месяцев в публичных спорах о том, как бороться с этими кризисами.

Поддержка AfD составляет рекордные 19-20%. Она отстает только от оппозиционных консерваторов с 27-28%, но опережает или находится на одном уровне с социал-демократами Шольца и значительно опережает двух младших партнеров в его коалиции.

Отвечая на вопрос телеканала ntv, выдвинет ли AfD кандидата в канцлеры, сопредседатель партии Алис Вайдель сказала: "Конечно, мы выдвинули бы кандидатуру и без этих данных опросов", обойдя вопрос о том, будет ли она выдвигать свою кандидатуру.

Вероятность того, что кандидат от AfD станет канцлером Германии, пока очень низкая, поскольку партия должна будет сформировать правительство, а все другие партии пока исключили возможность сотрудничества с ней.

Тем не менее, выдвижение кандидата обозначило бы амбиции самой успешной ультраправой партии в Германии со времен нацизма, которая все больше расшатывает политический ландшафт самой населенной страны Европы и крупнейшей экономики.

Напомним, "Альтернатива для Германии" заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" Европейского Союза или выхода из него Германии.