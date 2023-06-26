У Німеччині ультраправа AfD вперше виграла районні вибори

Представник правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Роберт Сессельманн переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ультраправий кандидат набрав 52,8% голосів, перемігши чинного районного адміністратора Юргена Кеппера від ХДС.

Цей район з населенням близько 57 тисяч осіб є одним з найменших у Німеччині.

Водночас видання називає цю перемогу великим проривом для ультраправої партії.

Зазначається, що ключові партії відмовилися співпрацювати з "Альтернативою для Німеччини".

Лідер AfD в Тюрінгії Бйорн Хекке задоволений перемогою. За його словами, партія вже готується до виборів у земельні парламенти Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі, "де ми дійсно можемо створити політичний землетрус".

Водночас міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр назвав результати виборів "тривожним сигналом для всіх демократичних сил".

Він закликав відкинути партійно-політичні інтереси і об'єднати зусилля для захисту демократії.

Видання також зазначає, що хоча ця посада має досить обмежені повноваження, критики AfD побоюються того, що правопопулістська політсила отримає будь-яку політичну владу.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

Водночас за даними опитування INSA, 15% респондентів готові емігрувати, якщо канцлером стане представник AfD.

"Альтернатива для Німеччини" заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини.

Також партія на тлі зростання рейтингів заявила про намір вперше висунути кандидата в канцлери на виборах 2025 року.