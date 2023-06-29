ЕС и НАТО представили рекомендации для защиты критической инфраструктуры

Целевая группа ЕС и НАТО по устойчивости критической инфраструктуры представила окончательный отчет о текущих вызовах безопасности и определила рекомендации относительно того, как укрепить устойчивость инфраструктуры.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Евросоюз и Североатлантический альянс начали Целевую группу по устойчивости критической инфраструктуры, чтобы укрепить свое сотрудничество.

Сейчас Целевая группа представила окончательный отчет об оценке, в котором описаны текущие вызовы безопасности, и целевые рекомендации по усилению устойчивости критической инфраструктуры.

Рекомендации касаются, в частности, необходимости обеспечения устойчивости и развития сотрудничества путем:

Усиления взаимодействия при полном использовании синергии, например, в случае возникновения серьезной угрозы или значительных изменений в контексте безопасности; содействия взаимодействию между членами Альянса, государствами-членами и частным сектором, в том числе по безопасности критически важной инфраструктуры; проведения специальных дискуссий на основе сценариев;

Усиление структурированного диалога по вопросам устойчивости и структурированного диалога по вопросам военной мобильности и расширение существующих штабных переговоров по вопросам кибербезопасности, космоса, морских перевозок и энергетики, а также между Международным военным штабом НАТО и Военным штабом ЕС.

Способствовать распространению лучших практик, оценок и усилению мониторинга влияния на безопасность и сотрудничество, в том числе между гражданскими и военными субъектами; проводить регулярные параллельные и скоординированные оценки угроз критической инфраструктуре, опираясь на оценку, проведенную весной 2023 года.

Структурированный диалог ЕС-НАТО по вопросам устойчивости будет координировать выполнение этих рекомендаций.

16 марта этого года НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное учреждению новой Целевой группы по вопросам устойчивости критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы.

Впервые инициатива была объявлена генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе 2023 года.