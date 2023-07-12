Украина получает заверения, что страны-участники саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, настроены выполнить данные ей обещания.

Об этом, как передает "Европейская правда", в интервью Радио Свобода заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра иностранных дел, хотя на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году Киев получил перспективу Плана действий по членству, а не сам ПДЧ, "на самом деле никто не планировал выполнять это обещание".

"Все они меня уверяют в том, что "Дмитрий, мы понимаем ваши чувства, но мы убеждены, что повторения Бухареста не будет... на этот раз мы настроены выполнить данные вам обещания", – отметил Кулеба.

"Я говорю: ну, это все супер, конечно, но, как говорят, это не продается. То есть ты не можешь выйти и сказать людям: мне на встрече пообещали, что на этот раз это будет иначе", – также поделился разговорами в кулуарах саммита он.

Министр иностранных дел добавил, что сейчас между союзниками идут дискуссии относительно будущего членства Украины, суть которых не отражает формулировка: "направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда его члены согласятся и условия будут выполнены".

"Это именно та ложка дегтя, которая портит бочку меда. Но будем работать. Сегодня мы уже говорили о том, как имплементировать сегодняшнее решение для того, чтобы путь в НАТО не длился много лет", – резюмировал Кулеба.

Ранее министр иностранных дел выразил разочарование решением саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе относительно членства Украины, в котором не было желаемого для Киева приглашения.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.