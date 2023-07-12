Україна отримує запевнення, що країни-учасники саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі, налаштовані виконати дані їй обіцянки.

Про це, як передає "Європейська правда", в інтерв’ю Радіо Свобода заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За словами міністра закордонних справ, хоча на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році Київ отримав перспективу Плану дій щодо членства, а не сам ПДЧ, "насправді ніхто не планував виконувати цю обіцянку".

"Усі вони мене запевняють в тому, що, Дмитре, ми розуміємо ваші почуття, але ми переконані, що повторення Бухареста не буде, ... цього разу ми налаштовані виконати дані вам обіцянки", – зазначив Кулеба.

"Я кажу: ну, це все супер, звісно, але, як кажуть, це не продається. Тобто ти не можеш вийти та сказати людям: мені на зустрічі пообіцяли, що цього разу це буде інакше", – також поділився розмовами в кулуарах саміту він.

Міністр закордонних справ додав, що зараз між союзниками йдуть дискусії щодо майбутнього членства України, суть яких не відображає формулювання: "надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли його члени погодяться та умови будуть виконані".

"Це саме та ложка дьогтю, яка псує діжку меду. Але будемо працювати. Сьогодні ми вже говорили про те, як імплементувати сьогоднішнє рішення для того, щоб шлях до НАТО не тривав багато років", – резюмував Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ висловив розчарування рішенням саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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