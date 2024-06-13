Способны ли западные санкции повлиять на грузинскую власть

Госсекретарь Энтони Блинкен недавно объявил о всеобъемлющем обзоре всего двустороннего сотрудничества между Грузией и США. В рамках этого обзора Госдепартамент ввел политику ограничения виз.

"Сюда входят отдельные лица и члены их семей, которые несут ответственность или принимают соучастие в подрыве демократии в Грузии: они ограничивают право на свободу собраний, жестоко нападают на мирных демонстрантов, запугивают представителей гражданского общества и намеренно распространяют дезинформацию", – пояснил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

О том, что означают американские санкции для Грузии, читайте в колонке профессора Грузинского технического университета Амирана Хевцуриани "Несерьезные санкции": как власти Грузии готовятся к углублению конфликта с Западом. Далее – краткое ее изложение.

В Грузии санкции вызвали неоднозначную реакцию, пишет Амиран Хевцуриани.

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"Санкции являются несерьезными, но наряду с несерьезностью санкции являются оскорбительными для нашей страны и нашего народа", – убеждает всех (и себя прежде всего себя) премьер Ираклий Кобахидзе.

Автор колонки считает, что даже такие "предварительные" санкции могут оказать весьма негативное влияние на такую политически и экономически уязвимую страну, как сегодняшняя Грузия.

"И действительно, признаки турбулентности уже появились: национальная валюта Грузии, лари, продолжает обесцениваться, и этому не помогает частая распродажа валютных резервов на рынке со стороны Нацбанка", – пишет Амиран Хевцуриани.

По мнению экспертов, отмечает грузинский профессор, если правительство Грузии вовремя не опомнится и не прекратит антизападную риторику, процессы могут стать неуправляемыми, и в ближайшее время лари разделит судьбу российского рубля и турецкой лиры, чего нестабильная экономика Грузии может просто не выдержать.

"Впрочем, "Грузинская мечта" отказывается видеть эти сигналы. Пока нет никаких оснований считать, что правительство Грузии собирается хоть как-то выходить из созданного им самим кризиса", – констатирует автор колонки.

Он напоминает, что представители партии власти постоянно нападают на своих западных партнеров и с гордостью заявляют, что их несправедливо наказали за "защиту суверенитета страны". Они специально выбирают чувствительные понятия (суверенитет, независимость, религия, семейная святость, традиции и т.д.), чтобы сыграть на "патриотических чувствах" определенных кругов общества и представить себя "лицами, преданными интересам страны".

Одновременно, как отмечает Амиран Хевцуриани, грузинские власти начали реализацию новых, откровенно антизападных инициатив.

"На этом фоне поездка премьера Ираклия Кобахидзе в Берлин на конференцию по восстановлению Украины и его речь о готовности "оказать помощь украинскому народу" (и это сразу после явно антиукраинских заявлений) воспринимаются уже не как попытка спасти отношения с Западом, а скорее как демонстрация своим сторонникам, что грузинская власть все еще остается рукопожатной на Западе (пока)", – считает профессор Грузинского технического университета.

Он предполагает, что такая атмосфера сохранится в Грузии до парламентских выборов.

Впрочем, у грузинского общества не все в порядке, предупреждает Амиран Хевцуриани. Автор колонки считает, что ключевой проблемой общества является политическая оппозиция и ее реальное состояние.

"К сожалению, сегодня оппозиционные силы в Грузии не могут сформировать повестку дня и только надеются на "перманентный взрыв общества". В то же время для успеха на выборах необходимо, чтобы на политической арене появились новые силы и новые лица, не втянутые в политические интриги и не отягощенные ошибками прошлого", – пишет автор колонки.

В любом случае Грузию ожидает политически жаркое лето и еще более жаркая осень, когда окончательно определится судьба страны.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани"Несерьезные санкции": как власти Грузии готовятся к углублению конфликта с Западом.