Нидерланды присоединятся к инициативе G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Нидерланды приветствуют декларацию G7 о поддержке Украины и присоединятся к инициативе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

В своем Twitter он заявил, что приветствует подписание партнерами такой декларации.

I welcome the G7 Declaration of Support for #Ukraine, including the announced security arrangements. The Netherlands will join this initiative and will contribute to these security arrangements for Ukraine in close coordination with international partners: https://t.co/M5JsFmaNFj