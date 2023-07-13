Нидерланды присоединятся к инициативе G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Нидерланды приветствуют декларацию G7 о поддержке Украины и присоединятся к инициативе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

В своем Twitter он заявил, что приветствует подписание партнерами такой декларации.

I welcome the G7 Declaration of Support for #Ukraine, including the announced security arrangements. The Netherlands will join this initiative and will contribute to these security arrangements for Ukraine in close coordination with international partners: https://t.co/M5JsFmaNFj — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) July 12, 2023

"Нидерланды присоединятся к этой инициативе и внесут свой вклад в эти меры безопасности для Украины в тесном сотрудничестве с международными партнерами", – отметил глава МИД Нидерландов.

"Очень важно, чтобы международное сообщество поддерживало украинцев в долгосрочной перспективе и противодействовало противоправному, неспровоцированному вторжению России. Нидерланды преданы идее свободной, независимой, демократической, безопасной, суверенной Украины", – добавил он.

Напомним, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.

После того о таких намерениях заявил президент Чехии.

Страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – также приветствовали декларацию G7 об обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности.

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