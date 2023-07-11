Лидерку финских ультраправых раскритиковали за анонимные расистские сообщения 15-летней давности

В правительстве Финляндии разгорелся очередной скандал после того, как оказалось, что лидер ультраправой партии "Настоящие финны" и министр финансов Риикка Пурра оставляла анонимные расистские сообщения в интернете.

Об этом говорится в публикации Yle, сообщает "Европейская правда".

Финские журналисты обнаружили, что в блоге Scripta, который вел пользователь под ником riikka, содержалось многократное использование эквивалента оскорбительного обозначения темнокожих на букву "н", а также другие расистские оскорбления, антимигрантские заявления и угрозы насилием.

К примеру, автор блога часто пользовался выражениями вроде "турецкие обезьяны", а в одном из сообщений через два дня после стрельбы в школе заявил: "Если бы мне дали оружие, в пригородном поезде (где ехали мигранты. – Ред.) тоже были бы трупы".

Сама Пурра в понедельник признала, что с начала 2000-х годов под разными псевдонимами участвовала в нескольких различных онлайн-форумах и дискуссионных группах. И добавила, что это было за 10 лет до того, как она пошла в политику.

При этом лидер "Настоящих финнов" отказалась подтверждать, действительно ли сообщения пользователя riikka принадлежат ей, и заявила, что как член парламента и министр "не будет писать, говорить или делать то, что она писала, говорила или делала в прошлом".

Во вторник после волны критики в свою сторону Пурра извинилась за "свои глупые комментарии 15-летней давности в соцсетях, а также за неудобства и возмущение, которые они по понятным причинам вызвали". Она добавила, что не является идеальным человеком и "совершает ошибки, как и другие люди".

Это уже второй подобный скандал в финском правительстве, которое начало работу всего три недели назад: в конце июня оно потеряло ключевого члена кабинета, министра экономики от популистской партии "Настоящие финны", который подал в отставку под давлением из-за своих экстремистских высказываний.

Половина финнов считают, что действующее правительство, которое называют самым правым за всю историю Финляндии, не сможет удержать власть до конца четырехлетнего срока.

О том, что означает смена власти в стране, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правая и дружественная к Украине: как изменится политика Финляндии при новой власти.