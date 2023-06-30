В Финляндии подал в отставку министр, которого требовали уволить за нацистские высказывания

Новое правительство Финляндии потеряло ключевого члена кабинета всего через 10 дней после формирования: министр экономики от популистской партии "Настоящие финны" подал в отставку под давлением из-за своих экстремистских высказываний.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Вильгельм Юннила заявил, что уйдет в отставку из правительства премьер-министра Петтери Орпо после недели усиленного внимания к его связям с ультраправыми.

"Исходя из продолжения работы правительства и репутации Финляндии, я вижу, что для меня невозможно удовлетворительно продолжать исполнять обязанности министра", – сказал Юннила в своем заявлении в пятницу.

Ранее на этой неделе оппозиция выдвинула вотум недоверия Юннила, утверждая, что его связи с ультраправыми движениями – это "не единичные инциденты, недоразумения или плохой юмор, а частые, систематические и товарищеские контакты". Юннила смог сохранить должность во время голосования в парламенте.

Среди обвинений в адрес Юннила – речь, произнесенная на митинге, организованном Националистическим альянсом в Турку четыре года назад в память о жертвах нападения с ножевыми ранениями в этом городе.

Кроме того, накануне последних парламентских выборов весной Юннила поздравил другого кандидата с избирательным номером 88, заявив, что этот номер "выигрышный".

Юннила утверждал, что это были неудачные шутки, и попросил прощения.

"В течение многих лет я шутил так, что в ретроспективе кажется глупым и детским. Я поступил неправильно, и я сожалею о своих действиях", – заявил Юннила.

В пятницу Юннила в новом посте на Facebook отметил, что он никогда не имел никаких отношений или связей с экстремистами, и что он осуждает любой антисемитизм.

Это первый серьезный скандал, всколыхнувший правительство Орпо, которое называют самым правым за всю историю Финляндии. Половина финнов считают, что он не сможет удержать власть до конца четырехлетнего срока.

О том, что означает смена власти в стране, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правый и дружественный к Украине: как изменится политика Финляндии при новом правительстве.