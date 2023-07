Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар России по Львову

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетную атаку России по мирным жителям во Львове.

Об этом она написала в четверг утром в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю неизбирательную атаку России, которая нанесла удар по гражданскому населению во Львове", – заявила Пейчинович-Бурич.

Она пообещала, что "наступит день ответственности для тех, кто совершил эти ужасные действия".

I @coe strongly condemn Russia’s indiscriminate attack hitting civilians in Lviv. The day of accountability will come for those perpetrating these despicable acts