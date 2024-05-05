Макрон просит премьера Израиля "довести до конца" переговоры с ХАМАС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху попросил его продолжить переговоры с террористами ХАМАС по освобождению заложников.

Об этом в Елисейском дворце сообщили агентству AFP, передает "Европейская правда".

В сообщении указано, что Макрон призвал Нетаньяху "довести до завершения" переговоры с ХАМАС, "что могло бы привести к освобождению заложников, защите гражданского населения путем прекращения огня и региональной деэскалации".

"Франция полностью поддерживает текущие посреднические усилия. Судьба палестинцев в Газе не может больше зависеть от террористической деятельности ХАМАС, а израильские операции должны прекратиться", – говорится в заявлении Елисейского дворца.

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Макрон также подтвердил премьеру Израиля "свое решительное несогласие с израильским наступлением на Рафах и абсолютную срочность гарантирования массового притока гуманитарной помощи через все пункты доступа в сектор Газа".

Очередной раунд переговоров Израиля и ХАМАС в Каире начался накануне, 4 мая. Израильская сторона после него заявила, что не может принять требований группировки прекратить войну в Газе, спровоцированную кровавой атакой на Израиль 7 октября.

Тем временем делегация переговорщиков ХАМАС решила вернуться в Катар.

В США на этой неделе также говорили, что не видели плана запланированной Израилем операции на город Рафах против террористической группировки ХАМАС на юге Газы, который бы защитил гражданское население, и повторили, что Вашингтон не может поддержать такое наступление.