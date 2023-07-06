Вучич требует от Совбеза ООН защитить сербов в Косово от "тихой этнической чистки"

Сербский президент Александар Вучич в четверг обвинил Косово в ликвидации сербского населения страны и потребовал встречи с генеральным секретарем НАТО и срочного созыва Совета безопасности ООН для защиты косовских сербов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Говоря о ситуации на севере Косово, Вучич вспомнил о недавних арестах нескольких сербов в северных муниципалитетах, назвав действия Приштины "молчаливой этнической чисткой, где сербы не имеют права на жизнь, если они не лояльны к режиму (премьера Косово. – Ред.) Курти".

"Сербия сделала все, что от нее требовалось, но деэскалации нет, потому что (правительство Косово. – Ред.) этого не хочет. Сербия не готовится к войне, но она готова защищать жизни нашего народа", – заявил сербский президент.

Добавив, что ситуация "вышла из-под контроля", Вучич объявил, что на следующей неделе потребует встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем обратится в Совет безопасности ООН с просьбой созвать заседание.

Он предупредил, что Сербия может начать определенную "деятельность", если эти две инициативы не дадут результатов. "Мы не имеем права допустить дальнейшего погрома, преследования или этнической чистки нашего народа", – добавил Вучич.

После выборов новых мэров в апреле, которые бойкотировали косовские сербы, протесты вспыхнули в сербских общинах на севере Косово. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косово Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, иначе это будет иметь последствия, а также впервые ввели санкции против страны.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС.