Премьер Косово объявил условие проведения перевыборов на севере для деэскалации

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в четверг объявил о поддержке повторных выборов в четырех северных муниципалитетах с преимущественно сербским населением, где в последние недели вспыхнули столкновения и насилие.

Свои предложения Курти выложил в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Косовский премьер объявил, что страна организует досрочные выборы в четырех северных муниципалитетах, если соответствующую петицию поддержат минимум 20% избирателей, как это предусмотрено законодательством.

Также он пообещал, что Косово постепенно уменьшит присутствие полиции в зданиях муниципалитетов и возле них, а мэрам, избранным на последних выборах, – поручит передать полномочия новоизбранным руководителям.

В то же время Курти озвучил ожидания от Сербии: вывести "агрессивно настроенных протестующих", сотрудничество в судебных процессах над нападавшими на миротворцев НАТО, уменьшение военного присутствия у косовской границы и невмешательство во внутренние дела Косово.

"Обе стороны, Косово и Сербия, обязуются полностью уважать правила Совместного регионального рынка Берлинского процесса и соблюдать законодательство ЕС о свободной региональной торговле в соответствии с достигнутыми договоренностями", – добавил он.

Напомним, на промежуточных выборах в четырех муниципалитетах Косово в апреле, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%.

После выборов новых мэров протесты вспыхнули в сербских общинах на севере Косово. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косово Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, иначе это будет иметь последствия.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС