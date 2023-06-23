В Косово арестовали серба, подозреваемого в нападениях на миротворцев НАТО

Косовская полиция объявила в пятницу, что арестовала еще одного косовского серба, подозреваемого в участии в жестоких столкновениях между сербскими протестующими и миротворческой миссией НАТО KFOR в Косово 29 мая в северном муниципалитете Звечан, где большинство населения составляют сербы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Balkan Insight.

Согласно сообщению полиции Косово, арест серба осуществили после получения "доказательств его причастности к нападению на KFOR 29 мая 2023 года, где в результате нападений и проявлений насилия десятки членов KFOR получили телесные повреждения".

"Все дальнейшие действия будут осуществляться в сотрудничестве и координации с органами правосудия", – говорится в сообщении.

Арест состоялся на следующее утро после того, как высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в Брюсселе, что "произвольные или неправомерные аресты или жестокое обращение с заключенными абсолютно неприемлемы".

Десятки миротворцев и сербских мирных жителей были ранены во время столкновений в конце мая во время протестов против назначения мэра-албанца в населенном преимущественно сербами муниципалитете Звечан после местных выборов, которые бойкотировали сербы.

Впоследствии косовская полиция арестовала двух подозреваемых в участии в нападениях на миротворцев.

Напомним, напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной резко возросла на прошлой неделе, когда сербская полиция арестовала трех косовских полицейских, заявив, что они пересекли границу между двумя странами. Приштина утверждает, что они были арестованы на территории Косово.

Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово, тогда как сербы составляют большинство в четырех северных районах.

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