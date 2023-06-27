ЕС намекает на санкции против Сербии и Косово, если прогресса в переговорах не будет

Евросоюз не исключает определенных санкций против Сербии и Косово, если дальнейшие попытки диалога закончатся без результатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран-членов в понедельник.

Боррель сообщил, что рассказал министрам детали последних переговоров в Брюсселе 22 июня. Дипломат отметил, что страны ЕС очень обеспокоены продолжающимся напряжением на севере Косово и призывают стороны работать над нормализацией. В то же время, он отметил как положительный шаг освобождение трех косовских полицейских, которых удерживали в Белграде.

"Страны-члены при необходимости будут принимать меры, чтобы усилить влияние ЕС и поддержать диалог по нормализации... Страны готовы принять дальнейшие меры, если прогресса не будет. И как справедливо отметили, от будущих членов ЕС мы ожидаем европейского поведения", – подчеркнул Боррель.

Как уточняет "Балканский обозреватель", на дальнейшие вопросы журналистов Боррель отметил, что это могут быть меры "политические и финансовые". По его словам, государства-члены и Европейская комиссия могут рассмотреть ограничения политических контактов и инициировать финансовые меры. Он добавил, что такие потенциальные меры давления не будут необратимыми.

Боррель добавил, что в ближайшее время контакты с Белградом и Приштиной продолжатся.

Напомним, во время переговоров в Брюсселе президент Сербии и премьер Косово отказались от совместной встречи.

ЕС предлагает, чтобы Косово немедленно прекратило полицейские операции возле зданий муниципалитетов на севере Косово, а избранные на последних выборах мэры временно исполняли обязанности в другом месте. Зато Сербия должна гарантировать, что протестующие – косовские сербы – отойдут от зданий одновременно с косовской полицией.

Боррель после встречи говорил, что обе стороны согласились с необходимостью проведения досрочных местных выборов в северных муниципалитетах Косово (поскольку предыдущие выборы местные сербы проигнорировали и на этом основании не признают новоизбранных мэров).

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС