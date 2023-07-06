Вучич вимагає від Радбезу ООН захистити сербів у Косові від "тихої етнічної чистки"

Сербський президент Александар Вучич у четвер звинуватив Косово в ліквідації сербського населення країни та зажадав зустрічі з генеральним секретарем НАТО й термінового скликання Ради безпеки ООН для захисту косовських сербів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Говорячи про ситуацію на півночі Косова, Вучич згадав про нещодавні арешти декількох сербів у північних муніципалітетах, назвавши дії Приштини "мовчазною етнічною чисткою, де серби не мають права на життя, якщо вони не лояльні до режиму (прем’єра Косова. – Ред.) Курті".

"Сербія зробила все, що від неї вимагалося, але деескалації немає, тому що (уряд Косова. – Ред.) цього не хоче. Сербія не готується до війни, але вона готова захищати життя нашого народу", – заявив сербський президент.

Додавши, що ситуація "вийшла з-під контролю", Вучич оголосив, що наступного тижня вимагатиме зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а потім звернеться до Ради безпеки ООН з проханням скликати засідання.

Він попередив, що Сербія може розпочати певну "діяльність", якщо ці дві ініціативи не дадуть результатів. "Ми не маємо права допустити подальшого погрому, переслідування або етнічної чистки нашого народу", – додав Вучич.

Після виборів нових мерів у квітні, які бойкотували косовські серби, протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки, та вперше запровадили санкції проти країни.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС.