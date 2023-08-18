В Софии произошли столкновения возле памятника советской армии

В столице Болгарии Софии арестовали четыре человека после ночной стычки возле памятника советской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует портал The Sofia Globe.

Сообщают, что небольшой палаточный лагерь прокремлевских активистов, установленный для "защиты" памятника, подвергся нападению, в результате чего памятник повредили.

В результате инцидента, в котором, как утверждается, участвовали фанаты футбольного клуба, разбили часть надписи на табличке памятника, а также повесили баннер "демонтировать".

Правительство Болгарии, районная администрация Софии и Софийский городской совет принимают меры для того, чтобы спорный памятник был перенесен подальше от центра столицы. Местные власти призвали к установке ограждения вокруг памятника из соображений безопасности, пока он не будет демонтирован.

В ответ члены маргинальной внепарламентской партии, которую впоследствии поддержали прокремлевская "Вузраждане" и Болгарская социалистическая партия, пообещали "защитить" памятник, напоминающий о советском вторжении в Болгарию в конце Второй мировой войны.

Глава района Софии Вьяра Тодева сообщила, что для памятника подготовили план безопасности, а перемещение его скульптурных фигур и барельефов будет осуществлено в кратчайший возможный законный способ.

В последние годы памятник часто становился объектом нападений, в том числе в знак солидарности с Украиной.

Ранее сообщалось, что пятеро известных болгарских политиков получили защиту Национальной службы безопасности из-за угроз со стороны России.

Напомним, в июле российские хакеры из группы Noname057 атаковали сайт парламента Болгарии из-за помощи Украине.

Кроме того, в болгарской столице Софии задержали 39-летнего мужчину, которого обвинили в угрозах убить министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции относительно войны в Украине.