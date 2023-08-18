У Софії сталися сутички біля пам'ятника радянській армії

У столиці Болгарії Софії арештували чотири людини після нічної сутички біля пам'ятника радянській армії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує портал The Sofia Globe.

Повідомляють, що невеликий наметовий табір прокремлівських активістів, встановлений для "захисту" пам'ятника, зазнав нападу, внаслідок чого пам'ятник пошкодили.

В результаті інциденту, в якому, як стверджується, брали участь фанати футбольного клубу, розбили частину напису на табличці пам'ятника, а також повісили банер "демонтувати".

Уряд Болгарії, районна адміністрація Софії та Софійська міська рада вживають заходів для того, щоб спірний пам'ятник був перенесений подалі від центру столиці. Місцева влада закликала до встановлення огорожі навколо пам'ятника з міркувань безпеки, доки його не буде демонтовано.

У відповідь члени маргінальної позапарламентської партії, яку згодом підтримали прокремлівська "Вузраждане" та Болгарська соціалістична партія, пообіцяли "захистити" пам'ятник, що нагадує про радянське вторгнення в Болгарію наприкінці Другої світової війни.

Глава району Софії В'яра Тодева повідомила, що для пам'ятника підготували план безпеки, а переміщення його скульптурних фігур і барельєфів буде здійснене в найкоротший можливий законний спосіб.

Останніми роками пам'ятник часто ставав об'єктом нападів, у тому числі на знак солідарності з Україною.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро відомих болгарських політиків отримали захист Національної служби безпеки через погрози з боку Росії.

Нагадаємо, у липні російські хакери із групи Noname057 атакували сайт парламенту Болгарії через допомогу Україні.

Крім того, у болгарській столиці Софії затримали 39-річного чоловіка, якого звинуватили у погрозах убити міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева через його позицію щодо війни в Україні.