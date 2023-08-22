Пожар на испанском Тенерифе затронул четверть лесов на острове

От пожара на испанском острове Тенерифе из архипелага Канарских островов пострадало около четверти всех его лесных насаждений.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Площадь пострадавшей территории достигла почти 15 тысяч гектаров на территории 11 муниципалитетов. Это около 7,3% территории острова и почти 27% лесных насаждений на Тенерифе.

Периметр пожара достигает 88 километров. Дым от пожара хорошо ощутим в крупнейших городах острова – его столице Санта-Круз-де-Тенерифе и Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.

Руководитель региона Фернандо Клавихо заявил, что пожар еще не полностью взяли под контроль, но "худшее уже позади" и часть эвакуированных людей уже во вторник смогут вернуться домой.

"Это пожар таких масштабов и силы, что, по словам специалистов, они еще такого не видели", – отметил он.

Напомним, пожар вспыхнул неделю назад, 15 августа, в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде. Из-за него пришлось эвакуировать 26 тысяч человек.

Полиция считает причиной умышленные поджоги.

От масштабных лесных пожаров страдает также Греция, дым от них виден на спутниковых снимках.