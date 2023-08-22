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В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали больницу, дым виден из космоса

Фото, видео
Вторник, 22 августа 2023, 10:49

В Греции насчитывается уже семь очагов лесных пожаров, последний из которых добавился во вторник утром; из-за пожара эвакуировали пациентов городской больницы Александруполиса.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Продолжается борьба с пожарами в районе городов Александруполис, Родопе, Кавала, на островах Эвбея и Китнос, в районе Беотия севернее Афин и северном пригороде Афин Аспропиргос.

 
AP
 
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Пожар возле Аспропиргоса начался утром в среду: пылает местность с сухой травой. Из-за пожара приостановили движение на прилегающей железнодорожной ветке.

Очень сложной остается ситуация в Александруполисе, вокруг которого пожар продолжается уже четвертый день.

Несмотря на огромные усилия пожарных, пришлось эвакуировать еще ряд районов на побережье возле города, а также пациентов городской больницы. Там эвакуацию объявили еще вечером, когда фронт пожара начал подходить вплотную к ней.

Пациентов разместили на борту судна. Около 5 часов утра огонь добрался до помещений больницы.

 
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Дым от греческих пожаров видно на снимках с европейского спутника METEOSAT-11.

 

Напомним, в понедельник на подмогу греческим службам отправилась команда пожарных из Румынии.

Во вторник в Еврокомиссии объявили, что дополнительная помощь направляется также из Германии, Швеции, Хорватии, Чехии.

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Греция