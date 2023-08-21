Сильные пожары на испанском Тенерифе вызвали умышленные поджоги

Полиция считает, что лесные пожары, которые бушуют на испанском туристическом острове Тенерифе, вызвали умышленные поджоги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава совета региона Канарских островов Фернандо Клавихо, сообщает AP.

По словам чиновника, правоохранители расследуют дело по трем версиям. Он не сообщил, были ли проведены какие-то аресты.

Губернатор Тенерифе Роза Давила заявила, что благодаря работе пожарных результаты за ночь, 21 августа, "оказались очень положительными", поскольку ни одного дома не сгорело.

О пострадавших пока неизвестно. Аварийные службы сообщили, что качество воздуха в 19 районах города неудовлетворительное, и призвали людей оставаться в помещении, когда это возможно, и носить маски на открытом воздухе.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, Испания возглавляет список стран ЕС, пострадавших от лесных пожаров в этом году, опередив Италию и Грецию, где сгорело 75 тысяч гектаров.

Накануне сообщалось, что лесные пожары на испанском острове Тенерифе, входящем в Канарские острова, выходят из-под контроля несмотря на усилия пожарных, которые борются с пламенем уже почти неделю.

Из-за дальнейшего распространения лесных пожаров на испанском Тенерифе местные власти решили эвакуировать всего 26 тысяч человек из 11 городов.

Как сообщалось, пожар вспыхнул во вторник вечером в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде, самой высокой вершины Испании, на фоне жаркой и сухой погоды.