Муж премьера Эстонии решил продать свою долю и уйти из компании, работавшей с РФ

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик, чей бизнес спровоцировал правительственный кризис в стране, объявил в пятницу, что продает все свои акции в предприятии Stark Logistics и уходит из компании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

"Возникла заинтересованность со стороны СМИ, и я понимаю, что моя деловая деятельность, участие и работа в компании Stark Logistics, осуществлявшей перевозки из Эстонии в Россию для нашего клиента AS Metaprint (и одновременно основного акционера компании. – Ред.), вызвали вопросы, которые, независимо от ответов, повлияют на работу моей жены", – написал в направленном в СМИ заявлении Арво Халлик.

"Поэтому сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics, что немедленно продам все свои акции обратно Stark Logistics, также выйду из правления компании, расторгну трудовой договор финансового менеджера, откажусь от любых других ролей и обязанностей и передам их другим сотрудникам", – отметил Халлик.

По его словам, Stark Logistics компания во многом была делом его жизни в течение последних 14 лет. "Как предприниматель и финансовый менеджер, я всегда вел себя законно и делал все согласно своим лучшим знаниям и ценностям", – подчеркнул бизнесмен.

"Мы много раз обсуждали вопрос перевозки для нашего клиента и верили, что поступаем правильно, помогая нужным людям и спасая там хорошую эстонскую компанию, иначе мы бы не смогли этого сделать. Я понимаю, что многие люди в Эстонии так не считают. Наоборот, им не кажется это моральным в свете захватнической войны России", – заявил Халлик.

Предприниматель извинился за возникшую ситуацию и за ущерб, который она нанесла его жене.

Он подтвердил, что Кая Каллас не была в курсе его предпринимательской деятельности.

"Но остановка перевозок для меня уже не является достаточным шагом. Я не могу взять на себя ответственность за своего клиента и делового партнера, потому что ни одна компания не знает все о своем клиенте. В этих обстоятельствах мне лучше полностью отказаться от своей доли в Stark Logistics и работы в компании", – пояснил Халлик.

Телерадиокомпания ERR сообщила в среду, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

Две эстонские газеты вышли в пятницу с призывом к премьер-министру Каи Каллас подать в отставку из-за лицемерия ее мужа в отношении российского бизнеса. В оппозиции также требуют отставки премьера.