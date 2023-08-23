Премьеру Эстонии пришлось оправдываться из-за "российского бизнеса" мужа

Эстонская премьер-министр Кая Каллас попала в скнадал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации ERR.

Эстонская компания Stark Logistics, 24% акций которой владеет Арво Халлику, заявила, что помогает одному из клиентов свернуть деятельность в России, где он имеет завод по производству аэрозольной упаковки.

На прошлой неделе гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг сказал ERR, что перевозок в Россию у них практически больше нет, но компания полностью их не прекратила. Он сообщил, что речь идет о перемещении складских остатков – то есть товар, который не подпадает под санкции ЕС.

Кроме того, ERR узнал, что эстонский премьер одолжила 350 тысяч евро другой фирме мужа Novaria Consult, которой принадлежат 24,8% акций Stark Logistics.

Днем в среду Каллас публично прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что у нее нет бизнес-клиентов из числа предприятий Российской Федерации.

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что любая торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российское вторжение на территорию Украины",- подчеркнула премьер-министр Эстонии.

"У моего мужа есть доля в логистической фирме. Он объяснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одного из своих эстонских клиентов в соответствии с законами и санкциями. Все более подробные вопросы необходимо задавать этим компаниям", – добавила она.

Кая Каллас является одной из самых проукраинских политиков в западных государствах и активно критикует Россию.