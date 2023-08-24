Премьер Эстонии вышла с объяснениями из-за "российского бизнеса" мужа

Премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что до этой недели не знала о сотрудничестве мужа с бизнес-партнером в России и что ей "нечего скрывать".

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Каллас сказала, что до этой недели в деталях не интересовалась бизнес-партнерством мужа Арво Халлика.

"Когда СМИ начали задавать вопросы, конечно же, я начала задавать их мужу. По его словам, одна из сфер деятельности компании до войны были в том числе логистические услуги в России, и их свернули через месяц после начала полномасштабной войны – в марте 2022 года. По его словам, сейчас услуги предоставляются только одной эстонской компании, и этот проект также на завершающем этапе", – рассказала премьер.

Каллас добавила, что Stark Logistics не нарушила санкций и что имела за правило не заправлять грузовики в России. По ее словам, у мужчины нет клиентов-россиян: это эстонский клиент, которому помогают свернуть производственную деятельность в России.

"С точки зрения товарооборота, это не оборот в России. Потому что услуги предоставляются эстонской компании, счета выставляются эстонской компании, ты платишь налоги в Эстонии, заправляешься топливом в Эстонии, сотрудники – в Эстонии, авто зарегистрированы в Эстонии. Он не подумал, что это может вызвать осуждение с моральной точки зрения", – отметила Каллас.

"Я говорила и скажу еще раз: по моему мнению, любой бизнес с Россией стоит прекратить на то время, пока российская агрессия против Украины продолжается", – подчеркнула премьер.

Она добавила, что готова отвечать на все дальнейшие вопросы, поскольку "ничего не скрывала и нечего прятать".

Каллас также сказала, что не думает об отставке, потому что не совершила ничего противозаконного.

Напомним, эстонский премьер Кая Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности ее мужа.