Эстонские медиа призывают премьера к отставке из-за "российского бизнеса" мужа

Две эстонские газеты вышли в пятницу с призывом к премьер-министру Кае Каллас подать в отставку из-за лицемерия ее мужа в вопросе российского бизнеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Postimees пишет в передовице: "Время Каллас прошло".

"К сожалению, Кая Каллас не воспользовалась возможностью дать хорошие разъяснения прессе. Напротив, на пресс-конференции мы услышали историю, полную логических противоречий. Кроме того, премьер-министр заявила, что она не сделала ничего плохого и не понимает, в чем ее обвиняют, а также была бы благодарна, если бы кто-нибудь объяснил", – говорится в статье.

"Явно расстроенная премьер-министр отказалась отвечать на вопросы на пресс-конференции о предпринимательской деятельности своего супруга, – отмечает газета, – поэтому ни в среду, ни в четверг мы не услышали ответов. Нет никаких оснований полагать, что мы услышим их в субботу или воскресенье. Поэтому Postimees дает премьер-министру дружескую рекомендацию начать собирать вещи сегодня и избежать отставки с еще большим позором в будущем".

Eesti Päevaleht пишет: "Кая Каллас, позволь себе отступить".

"Кая Каллас должна подать прошение об отставке. Это не обязательно означает уход в отставку. Народные избранники могут дать ей новый мандат, если сочтут ошибку незначительной", – говорится в статье.

"К сожалению, в таком шаге была бы и заметная доля цинизма, – продолжает газета, – Ни Eesti 200, ни социал-демократы, похоже, не заинтересованы в критическом рассмотрении вопроса, а без Партии реформ сформировать новое правительство до следующих выборов практически невозможно. Единственной реальной угрозой для Каллас было бы, если бы в партии реформистов произошел "дворцовый переворот" из-за морального конфуза. К сожалению, первые реакции там не позволяют надеяться на более глубокий самоанализ".

Õhtuleht рекомендует премьер-министру извиниться.

Напомним, эстонский премьер Кая Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Каллас как премьер-министр обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности ее мужа.

После этого Каллас сказала, что до этой недели не знала о сотрудничестве мужа с бизнес-партнером в России и что ей "нечего скрывать".