Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с Россией и Беларусью

Большинство поляков не чувствуют опасности в связи с потенциальными угрозами со стороны соседних России и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Лишь 3% опрошенных респондентов считают, что Польша из-за соседства с Россией и Беларусью в явной опасности.

Еще 24% считают, что такое соседство является "скорее опасным".

В то же время 56% опрошенных считают, что Польша "скорее в безопасности" и 8% – "точно в безопасности".

Ощущение угрозы несколько выше среди людей старшего возраста и жителей крупных городов.

Напомним, на прошлой неделе Польша объявила о создании подразделения спецназа для защиты критической инфраструктуры.

Также Польша и государства Балтии согласовали условия для закрытия границы с Беларусью.