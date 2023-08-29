"Стоп-сигналы" на польской железной дороге: один из задержанных оказался полицейским

Один из подозреваемых во вмешательстве в работу железной дороги на востоке Польши оказался сотрудником полиции, его отстранили от службы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Один из двух мужчин, задержанных в Белостоке по подозрениям в отправке "стоп-сигнала" на железнодорожные линии в регионе, оказался правоохранителем.

29-летний мужчина работал в местном управлении полиции.

Полиция Подляского воеводства сообщила, что начальник полиции в Белостоке начал дисциплинарное производство и издал приказ о немедленном отстранении от службы сотрудника, которому прокуратура объявила подозрение. Также начинают процедуру увольнения со службы.

По обвинению в создании фальшивой тревоги может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в пятницу и в течение выходных в Польше произошло несколько инцидентов с вмешательством со стороны неизвестных лиц "стоп-сигналом" в работу железной дороги, в результате чего несколько десятков поездов аварийно остановились.

Первый инцидент произошел в районе Щецина. Там злоумышленники сначала прислали "стоп-сигнал", а дальше сумели включить через системы оповещения в поездах гимн России и фрагмент речи Путина.

Далее отправки "стоп-сигнала" произошло в районе Белостока и под Вроцлавом. После того в Белостоке задержали двух человек, у них изъяли любительское радиооборудование.

"Стоп-сигнал" разработали для быстрого оповещения машинистов об опасности и экстренной остановки поездов, польская железная дорога использует его много лет для предотвращения аварий. Различные линии пользуются разными радиочастотами. Узнать их и создать такой сигнал для специалистов не сложно.