В Румынии нашли обломки еще одного дрона: президент отреагировал

Румынские военные на территории своей страны нашли обломки еще одного дрона, похожего на те, что используются Россией

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HotNews.ro.

Фрагменты дрона обнаружили в районе села Плауру, уезда Тульча. Поисковая миссия началась после получения информации от местных властей о возможном пребывании элементов беспилотника примерно в 2,5 километрах к юго-востоку от села.

Президент Румынии оперативно отреагировал на это событие, заявив, что обнаружение новых фрагментов беспилотников, подобных тем, что используются российскими военными, на румынской территории вблизи границы с Украиной, свидетельствует о том, что произошло совершенно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии.

"Я решительно осуждаю этот инцидент, спровоцированный российскими атаками на украинские порты на Дунае", – подчеркнул Йоханнис.

Он отметил, что в субботу имел телефонный разговор с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где проинформировал его о новых событиях, а он подтвердил свою полную солидарность с Румынией и заверил, что Альянс и его члены полностью поддерживают Румынию.

В качестве подтверждения поддержки Бухареста президент указал на недавнее решение США увеличить свое присутствие в Румынии с помощью самолетов F-16 в рамках миссии воздушной полиции в этой стране.

"Как я уже говорил ранее, в рамках НАТО Румыния очень хорошо защищена и пользуется самыми сильными гарантиями безопасности в нашей истории", – подчеркнул Йоханнис.

"Я снова решительно осуждаю неоднократные нападения РФ на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на украинские порты на Дунае вблизи границы с Румынией. Эти глубоко неоправданные атаки нарушают нормы международного права и являются военными преступлениями", – сказал президент.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Также в стране анонсировали меры для защиты жителей поселков над Дунаем напротив украинских портов.