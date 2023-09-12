Почему Украине следует срочно переходить на зеленые рельсы

В нашем обществе существует определенное непонимание цели и выгод от декарбонизации, то есть перехода на экономику, которая не связана с потреблением ископаемого топлива, такого как газ, уголь, нефть.

Преобладают сомнения в том, стоит ли тратить усилия и средства, особенно при существующих условиях.

Действительно ли переход на зеленую экономику – это сами расходы, а война – худшее время для этого? Попробовала разобраться главный советник ЕБРР по вопросам окружающей среды Евгения Афанасенко в колонке Зеленое обновление: почему восстановление Украины должно учесть климатические обязательства.

В 1990-х годах, пишет автор колонки, стало очевидным, что разрушительные изменения климата, которые являются следствием выбросов парниковых газов от потребления ископаемого топлива, являются неотвратимыми и требуют безотлагательных мер. Тогда более 190 стран взяли на себя добровольные обязательства по Рамочной концепции ООН об изменении климата и Киотскому протоколу сократить выбросы на 5% от уровня 1990 года.

"Сейчас, четверть века спустя, мы с отчаянием видим, что общемировые задекларированные цели не были выполнены, изменения климата и их последствия – наводнения, пожары, аномальная жара, землетрясения – стали настолько разрушительными, что ради сохранения нормального существования на планете речь идет уже не о сокращении, а о полном прекращении выбросов", – констатирует эксперт.

Эти обязательства, по ее словам, были закреплены в Парижском климатическом соглашении 2015 года, согласно которому страны должны достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году, чтобы не допустить глобального потепления выше 2°C (а оптимально – 1,5°C) от доиндустриального уровня.

"Трагические события, связанные с войной, – это не причина откладывать декарбонизацию. Это еще более мощный толчок для отказа от ископаемого топлива.

Если не инвестировать в переход страны на безуглеродную экономику сегодня, завтра мы вынуждены будем платить в сотни раз больше за восстановление разрушенных наводнениями и лесными пожарами домов, за потерянный от засухи урожай, за лечение населения от болезней, которые являются прямым следствием загрязнения окружающей среды", – уверена Евгения Афанасенко.

Это уже не говоря о том, что в парадигме углеродной экономики мы, обращает внимание автор колонки, сейчас теряем миллиарды на потерях энергоносителей в сетях и зданиях, из своих налогов дотируем загрязняющие предприятия, шахты, транспорт, чтобы поддерживать "низкие тарифы" и не разочаровывать электорат.

В то же время согласно отчету Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) цена энергии из ископаемого топлива с 2010 года выросла втрое, а цена возобновляемой энергии продолжает снижаться, создавая благоприятные условия для зеленой трансформации.

Евгения Афанасенко напоминает, Украина взяла на себя обязательства, подписав Парижское климатическое соглашение в 2015 году, а затем и обнародовав Национальные определенные взносы.

"Мы пообещали достичь полностью климатически нейтральной экономики к 2060 году", – пишет эксперт.

По ее словам, программы и стратегии перехода к зеленой экономике предусматривают значительное повышение доли возобновляемых источников энергии, переход на безуглеродный транспорт, энергоэффективность, важную роль зеленого водорода и ядерной энергетики.

Она также отмечает, что и законодательство ЕС в плане внедрения декарбонизации побуждает украинский бизнес к соответствующим изменениям, если они хотят оставаться конкурентоспособными на международных рынках.

Международные же финансовые институты больше не рассматривают кредиты под проекты, которые не способствуют переходу на зеленую экономику и не соответствуют целям Парижского климатического соглашения в части смягчения и адаптации к изменению климата.

"Невозможно даже оценить, какие потери понесет экономика Украины, если не осуществится срочный переход на зеленые рельсы.

Миллиарды долларов могут быть не потрачены, а наоборот – сэкономлены благодаря декарбонизации. Конечно, этот процесс не произойдет мгновенно, ведь невозможно инвестировать в зеленую экономику в этом году, а в следующем – окупить расходы и иметь процветающую страну", – считает Евгения Афанасенко.

По ее мнению, Украина должна выполнять одновременно две задачи – восстанавливать и отстраивать экономическую и социальную базу, разрушенную войной, и в то же время осуществлять это таким образом, который бы обеспечивал переход к безуглеродной экономике.

То есть восстановление Украины должно способствовать выполнению ее климатических обязательств.

Подробнее – в колонке Евгении Афанасенко Зеленое обновление: почему восстановление Украины должно учесть климатические обязательства.